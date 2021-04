Verwarde man overgehaald niet te springen van Geldrops balkon

Helmond, Gel­drop-Mier­lo en Peelgemeen­ten starten in september: Inburgeren wordt nu echt serieus

20 april GELDROP-MIERLO - Zodra een vluchteling heeft gehoord dat hij of zij in Nederland mag blijven, moet die in het AZC al opgezocht worden door de toekomstige woongemeente. Zodat direct begonnen kan worden met het maken van een persoonlijk plan voor inburgering: afspraken over hoe het leren van de taal gecombineerd gaat worden met (vrijwilligers)werk.