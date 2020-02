Verzekering dekt kosten van stormschade dak Heuvelpand

Video Stormscha­de in Helmond en Mierlo: dakrand los, bomen omgewaaid

16 februari HELMOND/MIERLO - Storm Dennis heeft zondag voor schade gezorgd in Helmond en Mierlo. In Helmond zijn de zinken dakranden van een gebouw aan het Zuidende los gewaaid. In Mierlo zijn een aantal bomen omgewaaid.