Via het Katoenpad naar geluk

GELDROP - Marianne Canters schreef in opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo een jeugdboek over het verdwenen Katoenpad. Dat pad over de Molenheide tussen Mierlo en Geldrop was er niet meer en is door haar boek weer op de kaart gezet. Canters volgt intussen een nieuw pad dat ze voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk wil maken. Het pad naar geluk.

In 2017 schreef de Geldropse Marianne Canters (49) het jeugdboek Het geheim van het verdwenen Katoenpad. Dat pad over de Molenheide waarover wevers van Mierlo naar Geldrop liepen was in de loop van de tijd verdwenen. Naar aanleiding van het boek werd het opnieuw aangelegd. De route van het Molenplein in Mierlo naar het Weverijmuseum in Geldrop is inmiddels een toeristische attractie geworden met een eigen app, informatiepaaltjes en QR-codes. ,,Nog steeds krijg ik mailtjes van mensen die het pad gelopen hebben en het boek kochten. Kinderen houden er spreekbeurten over.”

Die opdracht heeft Canters met succes afgerond en ze is een nieuw project gestart; een online zoekprogramma waarmee ieder op zijn eigen manier geluk kan vinden. ,,Wat geluk is, gaat iedereen zelf uitzoeken. Ik help ze tien maanden op weg met thema’s die daarbij helpen. Er zijn namelijk tien grondbeginselen om geluk te vinden.”

Zingeving

Het online programma met de voorlopige titel 365 dagen geluk start in september in een besloten online omgeving. ,,Voor mijzelf is het grondbeginsel zingeving belangrijk om gelukkig te zijn. In de coronatijd wilde ik een mogelijkheid scheppen voor mensen om online te werken aan zichzelf en geluk te vinden. Want voor veel mensen is het een moeilijke tijd, geen horeca, geen ontmoetingen. In plaats van het laatste deprimerende nieuws te volgen, kunnen ze de tijd ook besteden aan het zoeken van nieuws over zichzelf.” Canters is van mening dat iedereen dat eens in zijn leven moet doen, heel bewust zoeken naar geluk. ,,Op school leer je het niet.”

Schrijven helpt haar bij haar eigen zoektocht. ,,Het is een manier om mezelf te ontdekken. ’s Morgens begin ik de dag met een paar A-viertjes. Ik schrijf wat in me opkomt en krijg daardoor ideeën. Het maakt me creatiever, puur voor mezelf schrijven. En gelukkig. Dat schrijven gelukkig maakt, is zelfs wetenschappelijk bewezen. Het maakt ook gezonder. Er is bijvoorbeeld aangetoond dat de bloeddruk er door daalt”

Inspireren

Maar dat is niet de enige manier waarmee Canters zich met schrijven bezig houdt. Ze coacht vrouwelijke ondernemers die de wereld iets te brengen hebben. Met haar hulp schrijven ze boeken die anderen inspireren om hun leven naar een hoger niveau te brengen. Voor die boeken is ze een eigen uitgeverij begonnen: Boek van Betekenis.

Canters heeft onder anderen Marrit van Exel begeleid die het boek Survivalgids voor weduwen schreef. Van Exel verloor haar partner en kind. Ze is de laatste weken veel bij praatprogramma’s geweest vanwege de petitie die ze gestart is om Rouwverlof in te voeren. ,,En zo zijn er meer vrouwen die iets kunnen toevoegen”, aldus Canters.