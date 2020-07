Vier mannen aangehouden voor ernstige mishandeling Nuenen

NUENEN - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vier mannen uit Nuenen aangehouden voor een ernstige mishandeling midden in het centrum van Nuenen.

Een 49-jarige man uit Aarle-Rixtel werd donderdagavond in het Park mishandeld. Hij raakte ernstig gewond en ligt in het ziekenhuis. De verdachten (23, 24, 25 en 61 jaar) zijn een paar uur later opgespoord.

Een politiewoordvoerder zegt dat de man in het ziekenhuis kort aanspreekbaar is geweest maar over de exacte aard van het letsel is niet meer bekend.

Verhalen over aanleiding

De mishandeling en nasleep trokken veel bekijks. Ooggetuigen zeggen dat een meisje werd lastiggevallen door de man uit Aarle-Rixtel. Een groep jonge mannen zou hem daarom hebben belaagd.

De politie kent de verhalen maar zegt tevens dat veel nog onduidelijk is over de exacte aanleiding van het incident.

Camerabeelden

De politie is op zoek geweest naar camerabeelden. Onder andere bij de Lokale Omroep Nuenen is donderdagavond direct aangeklopt vanwege een webcam die aan het nabijgelegen Klooster hangt en precies op het Park is gericht.

Omdat de beelden van de webcam niet worden opgeslagen, is er echter niks vastgelegd. Of er ander bruikbaar beeldmateriaal is, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen.

Burgemeester

De mishandeling vond plaats terwijl de gemeenteraad van Nuenen in het Klooster vergaderde. Burgemeester Maarten Houben werd kort uit de vergadering geroepen.

De raadsvergadering ging gewoon door.