Vierdaags Muziekfestival in het Park in Nuenen: Soul, ranja en blote voeten

NUENEN - Het 200-jarig bestaan van Nuenen, Gerwen en Nederwetten werd afgelopen weekeinde gevierd met het langst durende evenement van het jubileum: het vierdaagse Muziekfestival in het Park in Nuenen.

De aftrap was de Silent Disco op vrijdagavond. Die was wat minder stil dan van te voren werd gedacht. Naast de drie verschillende streams muziek die je kon horen via de uitgereikte koptelefoons klonk er een vierde stream voor degenen die niet zo’n apparaat op hun hoofd hadden.

Gaandeweg de avond veranderde het publiek van achtstegroepers en brugklassers in 40ste verjaardag-vierende volwassenen en steeds meer ‘oudere jongeren’. Naarmate het donkerder werd, kon je aan de lichten op de hoofden zien naar welke stream werd geluisterd. Ieder had een eigen kleur.

Quote De Hippe Gasten kregen met hun nummer ‘Koning op de dansvloer’ heel veel kinderen aan het dansen

Rockband voor kinderen

De zaterdagmiddag was voor de kinderen, die een prachtig feestje kregen voorgeschoteld. De ranja vloog er doorheen en 400 porties frietjes vonden gretig aftrek. Hoogtepunt was het optreden van dé rockband voor kinderen: de Hippe Gasten in hun gestreepte broeken, die met Koning op de dansvloer heel veel kinderen aan het dansen kregen. De avond die volgde, was een topper met eerst de heerlijk vette soul van Castle en bij het invallen van het donker de reünie van Clear Out. Geweldige oude tijden herleefden, bij de band en bij de vele, vele bezoekers.

En dan de blues zondagmiddag. Melancholie, slepend verlangen, zielenpijn... In ieder geval huilde de hemel mee. Het kwam niet met bakken, maar met containers uit de lucht. En juist hierdoor werd het tiende blues festival Blues’m er een om nooit te vergeten. Bluesliefhebbers van overal groepten samen onder tenten.

Het weer zorgde voor saamhorigheid, voor blote voeten in het water - want binnen de kortste keren was het gras verdwenen - en voor dansen in de regen. Bluesdiva Sugar Queen was samen met haar Straight Bluesband de grandioze eind act van de middag waarbij noch het publiek, noch zijzelf, wilden dat die ophield.

Nuenens zangtalent

De apotheose volgde maandagmiddag. Elf Nuenense stemmen, van 15 tot 50 jaar, betraden het podium in de Nuenense versie van De Vrienden van. Er was veel zangtalent van zangcoach Paula Snoeren bij. ,,Ik heb zo genoten” zei ze na afloop. ,,Grandioos wat we met z’n allen voor elkaar hebben gekeken. Gewoon geweldig.” En daar was iedere feestganger het helemaal mee eens.'

Ook kinderen vermaakten zich opperbest tijdens het Parkfestival in Nuenen. © Sem Wijnhoven/DCI Media