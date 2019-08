Vierde generatie aanwezig bij Indië-herdenking in Geldrop

Een paar honderd belangstellenden woonden de plechtigheid bij. Het was drukker op de begraafplaats dan voorgaande jaren, omdat er steeds meer kleinkinderen naar de herdenking komen. Ook de vierde generatie, nog in de luiers, was aanwezig.

Burgemeester Schmalschläger benadrukte in haar openingswoord het belang van herdenken en ontmoeten. Sonny Eckenbach sprak over zijn twee grootvaders die in Indië hadden gevochten. Hoe moeilijk het was om de zwijgzaamheid te doorbreken van degenen die de oorlog hadden meegemaakt, gaf Mark Drübe aan in zijn toespraak over zijn vader. De eerste krans werd gelegd door de burgemeester en wethouders Van Otterdijk, Jeucken en Looijmans. In een defilé trokken de aanwezigen, waaronder 20 veteranen, na de plechtigheid langs de gedenksteen.