Viering 200e verjaardag Nuenen c.a. uitgesteld naar 2022

NUENEN - De viering van het 200-jarig bestaan van de huidige gemeente Nuenen met een jubeljaar in 2021 wordt met een jaar uitgesteld. De organisatie heeft dat in overleg met het Nuenense gemeentebestuur besloten vanwege de onzekerheid over de verdere impact van het coronavirus.

,,Met veel pijn moeten we constateren dat er geen mogelijkheid is om alle activiteiten van NGN200 door te laten gaan in 2021", zegt voorzitter Cor Molenaar van de organisatie. ,,Er mogen en kunnen geen grootschalige activiteiten plaatsvinden in 2020 vanwege de 1,5 meterregel en naar verwachting zal dat in 2021 nog zo zijn. Vooralsnog worden alle activiteiten verplaatst naar 2022.’’

Veel publiek

De huidige gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten bestaat op 1 januari precies 200 jaar. Een groep betrokken Nuenenaren is al een jaar of drie bezig met grote plannen voor een viering in 2021. De eerste voorbereidingen zijn getroffen voor bijvoorbeeld voor een grootschalig muziek- en korenfestival, straattheater, een symposium met Nuenense millenniumkinderen, een Aardappeletersfestijn, schoolprojecten door het Nuenens College, een dorpenquiz, een bridgedrive in de open lucht, een historisch oogstfeest en een mudrace. De organisatie concludeert dat het vooral gaat om activiteiten die veel publiek trekken.

Een extra probleem is dat de voorbereidingen spaak lopen omdat de initiatiefnemers niet bij elkaar kunnen komen.

Zware tijden voor sponsoren

Verder weegt mee dat mogelijke sponsoren zware tijden meemaken. ,,Duidelijk is dat de coronacrisis het onmogelijk maakt om in deze economisch moeilijke tijd de nodige sponsoren in het bedrijfsleven te vinden om de vele grootschalige activiteiten te kunnen gaan organiseren.’’