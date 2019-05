Vijf huizen op veelbesproken stukje Gerwen

Nachtmerrie

Compromis

Bijna drie jaren verstrijken tot deze maand wethouder Caroline van Brakel in een vergadering haast tussen neus en lippen door bekendmaakt dat de afspraken op 8 mei zijn ondertekend. Monique Donkers die als langstzittende raadslid de hele voorgeschiedenis kent, kijkt verbaasd op. Zij ging ervan uit dat de ondertekening in 2016 had plaatsgevonden.

Vertrouwen

Van der Heijden trekt in zijn reactie het boetekleed aan. Het compromis is niet eerder ondertekend omdat hij keiharde garanties wilde van de gemeente Nuenen. Het gebrek aan vertrouwen in de gemeente werkte natuurlijk niet mee, geeft hij toe.

Aan de afspraken uit 2016 is in essentie niks veranderd, zeggen de gemeente en de ondernemer. Hij krijgt toestemming om aan de Kerkakkers in totaal vijf woningen in boerderijstijl te bouwen. Door al het geld dat hij heeft uitgegeven aan advocaten en architecten plus de gestegen bouwkosten is hij er geen cent beter op geworden, benadrukt Van der Heijden. ,,Ik heb me er bij neergelegd maar ik ben hartstikke ongelukkig. Het is zo oneerlijk. Ik wil dit nooit meer meemaken.’’