Vijf wethouders voor Geldrop-Mierlo: DGG en CDA ieder twee, DPM één

GELDROP-MIERLO - Er komen vijf wethouders in Geldrop-Mierlo. Eén meer dan nu. Twee van de Geldropse lokale partij DGG, twee van het CDA en één van de Mierlose partij DPM. Wie het zijn is nog niet bekend gemaakt.

Dat is omdat nog niet alle beoogde wethouders hun omgeving en hun werkgevers hebben geïnformeerd. Dit staat in een verklaring voor de pers die zaterdag is verstuurd. Het is een verklaring van de fractievoorzitters van de drie partijen: Frans Stravers van DGG, Mark van Schaijk van het CDA en Jan Peters Rit van DPM.

Er staat ook in dat de wethoudersnamen eind van de week vrijgegeven zullen worden. Aan het coalitie-akkoord van de drie partijen wordt onder leiding van formateur Godfried van Gestel nog gewerkt.

15 Zetels voor DGG, CDA en DPM

Het is voor het eerst dat Geldrop-Mierlo een dagelijks bestuur krijgt met vijf wethouders. Dit heeft te maken met de omvang van de gemeente. Omdat de grens van 40.000 inwoners is gepasseerd is het aantal raadszetels ook verhoogd: van 25 naar 27 zetels. In de gemeenteraad hebben DGG, CDA en DPM een meerderheid van 15 zetels.

Ook de afgelopen raadsperiode en in de periodes daarvoor werkten de drie samen in de coalitie. In de Geldrop-Mierlose gemeenteraad zijn dezelfde acht partijen vertegenwoordigd als in de vorige periode.

Integriteitsonderzoek is gestart

De vijf wethouders gaan 4,6 banen verdelen: drie keer een voltijdsbaan, twee keer een 0,8 deeltijdbaan. In het huidige college is Hans van de Laar (DPM) de enige deeltijd-wethouder. Van de huidige wethouders hebben Hans van de Laar, Marc Jeucken (CDA) en Peter Looijmans (DGG) al aangegeven dat ze verder willen.

Volgens Stravers zijn in overleg met burgemeester Jos van Bree de integriteitsonderzoeken inmiddels gestart.