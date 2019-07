Vijver in Nuenen vol door illegale dump karpers

Met honderden tegelijk steken ze hun bekjes uit het water. ,,Ze happen naar lucht, er zit te weinig zuurstof in de vijver en er is te weinig voedsel voor zoveel vis’’, zegt een bezorgde Nuenenaar. Hij wil zijn naam niet in de krant, maar is bang dat ze over een paar dagen dood zijn. ,,De fonteinen spuiten niet hoog genoeg en de luchtpomp staat te weinig aan en daarom is er zuurstofgebrek. En als het dan heet is, zie je ze naar adem happen. Hoe warmer het is, hoe moeilijker voor ze.’’