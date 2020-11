Vincentre in Nuenen koopt ‘Aardappelrooiers’, een inspiratie voor Van Gogh

NUENEN - Museum Vincentre in Nuenen heeft een schilderij van Philip Sadée (1837-1904) op de kop getikt, dat van grote invloed was op Vincent van Gogh.

Deze tijdgenoot van Van Gogh inspireerde hem omdat hij als een van de eersten in Nederland boeren en vissers in hun werkomgeving schilderde. De werkende mens, de armoede en de positie van de vrouw waren thema's in het werk van deze kunstenaar uit de Haagse School.

Zijn sociale betrokkenheid raakte en inspireerde Van Gogh. Ook hij tekende en schilderde, vooral in zijn Nuenense periode, tal van boeren en boerinnen in hun leefomgeving en zijn eigen ‘Aardappelrooiers' uit augustus 1883 heeft veel overeenkomsten met het aangekochte werk van Sadée.

Directeur Simone van der Heiden van Vincentre is erg blij met de aankoop. ,,Het is voor Vincentre vooral vanwege het thema dat Van Gogh zo direct heeft geïnspireerd dat we opgetogen zijn dat dit werk hier nu hangt.”

Art Dumay in Nuenen tipte Vincentre

Het kunstwerk was altijd in privébezit maar zou vanwege een verhuizing via Art Dumay in Nuenen worden aangeboden op een kunstveiling. Eigenaar Paul Dumay bracht de eigenaar echter in contact met Vincentre voor een eventuele aankoop.

Het feit dat Sadées 'Aardappelrooiers' in Vincentre daardoor voor een breed publiek te zien zou zijn sprak de eigenaren zo aan dat zij het werk voor een ‘vriendelijke’ prijs verkochten. De aankoop is financieel vooral mogelijk gemaakt door hulp van De Vrienden van Vincentre.

‘Aardappelrooiers’ is olieverf op karton, gemonteerd op een paneel en het is rechtsonder gesigneerd met ‘Ph Sadée’. Het zit in een vergulde lijst, heeft een klein krasje in rechter benedenhoek, een klein deukje midden boven, klein oppervlakkig vuil maar is verder in zeer goede staat. Het is 18 x 35 cm groot maar samen met de lijst meet het 42,5 x 60 cm.

Volledig scherm Van Gogh, aardappelrooiers olieverf op doek, 1883. © Vincentre