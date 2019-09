Vis in de parkvijver in Nuenen gaat verhuizen

NUENEN - In navolging van de commotie rondom de vissterfte in de vijver in het Nuenense Park afgelopen zomer en de niet zo geslaagde poging om deze toen af te vangen heeft de gemeente groter materieel opgeroepen.

Er is donderdag hulp ingeroepen van professionele vissers met een vergunning voor zogenaamd ‘elektrisch vissen’. Dit is vissen met een net waar zwakstroom op staat waardoor de vis enige momenten licht wordt verdoofd en daardoor gemakkelijk uit het water te scheppen is. Deze maatregel was nodig omdat de vissen zich in augustus erg slecht lieten vangen. Slechts een 50 stuks is toen gevangen en elders uitgezet.

De vissers van Kooistra Visserij uit Tholen in Zeeland gingen met een bootje het water op. Dat is een noodzaak omdat de gevangen vis meteen in twee tonnen in de boot kunnen worden geschept. De volle tonnen werden vervolgens geleegd in een watertank op de auto die is voorzien van zuurstof. Voor een sneller resultaat werd de vijver met zeer fijnmazige netten in compartimenten ingedeeld. Al na twee uur vissen was er ongeveer 70 tot 80 kilo vis uit het water gehaald, voornamelijk giebel. Deze vissoort is niet bedoeld voor menselijke consumptie maar wordt gebruikt voor de sportvisserij.

De gemeente besloot tot de actie omdat zij na de zomer uiteindelijk zelf het heft in handen hebben genomen maar pas nadat vele vissen in het zuurstofarme water de dood hadden gevonden. Een bezorgde Nuenenaar had al verschillende keren aan de bel getrokken over de situatie voordat er actie werd ondernomen. Er was deze donderdagochtend ook iemand van de gemeente bij de actie aanwezig. Namens Sportvisserij Zuidwest Nederland was ook directeur Björn Schutz weer in Nuenen om de actie te begeleiden. Hij gaf aan dat het bijna onmogelijk is om 100% van de vis uit de vijver te krijgen en dat de populatie daarom ook weer gaat toenemen maar dat het wel enkele jaren kan duren voordat de vijver weer net zo druk bevolkt is. Ook vogels, waaronder eenden, brengen vis in het water als ze in de paaitijd van vijver naar vijver vliegen met hom en kuit aan de poten wat daar dan achterblijft. De gevangen vis verhuist naar een grote vijver in Eindhoven.