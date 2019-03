Vissen overgoten met vloeistof en in brand gestoken in Nuenen

Stichting Doctors for Mozambique uit Nuenen ook zwaar getroffen door de orkaan: ‘Gelukkig zijn al onze studenten veilig’

10:33 NUENEN - Orkaan Idai treft ook de Nuenense stichting Doctors for Mozambique(DfM) hard. De in Nuenen gevestigde stichting begeleidt en ondersteunt arme studenten geneeskunde in de stad Beira bij hun studie tot arts. De stad ligt in het hart van het getroffen gebied.