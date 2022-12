Visspeciaalzaak uit Nuenen genomineerd voor Slechtste slogan 2022: ‘Hadden liever gouden Loeki’

NUENEN - Visspeciaalzaak Van Vis uit Nuenen is met ‘Er vis er een jarig hoera hoera!’ genomineerd in de Slechtste slogan verkiezing. Eigenaar Stan van Lieshout kan er wel om lachen: ,,Het is een slechte slogan met een knipoog, dat maakt het alleen maar grappig.”

Twee jaar geleden vestigde Van Lieshout zich met Van Vis op de Parkhof in Nuenen. Op 10 november 2020, midden in de pandemie, opende de visspeciaalzaak haar deuren. Eén jaar later was de zaak niet meer weg te denken uit het dorp en vierde ze haar eenjarig bestaan met een tijdelijke slogan. ‘Er vis er een jarig hoera hoera’, pronkte er enkele maanden op een reclamebord voor de deur, bedacht door reclamebureau Bonkend uit Eindhoven. De vaste slogan is immers nog altijd: ‘Heerlijk Van Vis’.

Niet spannend

,,Als starter vond ik het heel erg leuk het eerste jaar te halen, vooral in die periode”, vertelt Lieshout. ,,Het was leuk om te laten blijken dat we er nog waren, dat aan de Nuenense gemeenschap kenbaar te maken.” De nominatie voor de Slechte slogan 2022 is uiteindelijk te danken aan een voorbijganger die in februari besloot de slogan in te dienen. Of de Nuenenaar ook wil winnen? ,,Nou ja, het is wel grappig”, lacht Van Lieshout. ,,Het is de eer, het is verder niet spannend.”

Quote Ik moest eerst heel hard nadenken en een keertje slikken Coen Blankwaard, Founder en creatief directeur Bonkend

Geen slogan maar een kreet

Ook bij Bonkend vinden ze de nominatie wel geinig. ,, Wij moeten als reclamebureau onderscheidend zijn en opvallen, dus we kunnen dit op twee manieren benaderen”, zegt oprichter en creatief directeur Coen Blankwaard. ,,Dit is toch rumour around the brand, en dat is wat je wil bereiken.”

Waar de slogan vandaan komt? ,,Van Vis is een kwalitatief goede visspeciaalzaak, en de eigenaar wilde ook op een leuke manier communiceren, dus we hebben een ludiek stukje ingebouwd. Eigenlijk is het geen slogan, maar een kreet op het eenjarig bestaan.”

Gouden Loeki

,,We hadden hadden liever de Gouden Loeki (televisieprijs voor beste reclamespot) gewonnen, of de Gouden Effie (vakprijs voor de marketing- en reclamebranch)”, vervolgt de creatief directeur. Het is de eerste keer dat een slogan van hun hand genomineerd wordt als slechtste slogan. ,,Wij hebben dit nooit eerder meegemaakt, dus ik moest eerst heel hard nadenken en een keertje slikken. Ik ben wel benieuwd wie zoiets instuurt, de concurrent?”

,,Dit is toch een prijs, dus dat vind ik leuk”, reageert ook Hans van Hoof, bedenker van de slogan en artistiek directeur bij het Eindhovense bureau, op de nominatie. ,,De Gouden Loeki moet even wachten”, grapt hij. ,,Hij kan nog slechter, ik ben al aan het nadenken voor volgend jaar. De slogan is niet de slechtste, dus ik denk ook niet dat we hem gaan winnen.”

De tien genomineerde slechtste slogans van 2022 zijn (in willekeurige volgorde): 1. Ziet air fry uit, hè?! (Beyerlander, airfryer frites, Dordrecht) 2. Met het hakken op de steen, gaan de dagen vrolijk heen! (Bruinstroop Natuursteen, gedenkmonumenten, Rotterdam) 3. Word E-lecterrific (Cortina, fietsen, landelijk) 4. Hopsaté naar De Beren (De Beren, restaurant, landelijk) 5. Maak van uw kruis geen punt, kom naar Het Kruispunt. (Het Kruispunt, zorgcentrum voor bekkenproblematiek, Heemskerk e.o.) 6. Kanjer ons maar weer lekker mee op pad! (Kanjers, stroopwafels, Broek op Langedijk) 7. Voetschimmel? Steek je middelteen op! (Mycosan, zelfzorgproducten tegen kalknagels en voetschimmels, Amsterdam) 8. Wie Te Pas kent zoekt niet. Wie zoekt kent Te Pas niet. (Café Te Pas, Amersfoort) 9. Er vis er een jarig hoera hoera! (Van Vis, visspeciaalzaak, Nuenen) 10. Vendrig werkt verfrissig (Vendrig, werkkleding, IJsselstein)