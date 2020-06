Vitaliteitscoach Patrick de Rooij uit Mierlo: ‘Corona burnout is in aantocht’

Mierlose Dorpsquiz gaat niet door, maar wordt volgend jaar ‘groot, groter, groots’

16:02 MIERLO - Geen doe-opdrachten, geen buitenopdrachten, of geheime opdracht. Op quizgebied staat er dit jaar in oktober in Mierlo helaas niets te gebeuren. De vijfde editie van de Mierlose Dorpsquiz gaat niet door.