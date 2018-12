Voetbalmuseum in Mierlo opent medio maart

Maandagavond ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om eenmalig 30.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor het museum. VVD en GroenLinks stemden tegen.

Commerciële keuze

De 30.000 euro komt uit de reservepot van de toeristenbelasting. VVD-raadslid Maik Barten stelde dat het museum er toch komt en dat de dertigduizend euro het verschil maakt tussen een ‘eenvoudige’ inrichting of een meer luxe museum. ,,Dat is een commerciële keuze die wij niet hoeven te steunen”, aldus Barten.

De VVD had eerder al kanttekeningen bij het plan. Het college wees er bij een eerdere behandeling op dat het Mierlose hotel HUP (voorheen De Brug) veruit de grootste jaarlijkse bijdrage levert aan de pot toeristenbelasting en dat ze daar nu eenmalig 30.000 euro uit terug krijgen. ,,Een verkeerd signaal. Een vreemde redenatie die niet aan de burgers is uit te leggen. HUP betaalt de toeristenbelasting niet, dat doen de gasten”, stelt Barten. GroenLinks was het met de VVD eens.

Zuur

,,Jammer dat de VVD en GroenLinks zo zuur reageren”, merkte wethouder Marc Jeucken op. Volgens het college is vestiging van het voetbalmuseum in Hotel HUP een goedkope oplossing. ,,Er is geen betere locatie tegen lagere kosten”, aldus Jeucken.

Voetbalverzamelaar Jos Lenssen was na afloop blij met het besluit van de raad. ,,Natuurlijk, ik ben al negen jaar bezig met het realiseren van een museum.” Hij verzamelt al zo’n vijftig jaar voetbalspullen en wil zijn verzameling graag laten zien. ,,Als de gemeente anders zou besluiten hadden ze een kans voor open doel laten liggen”, geeft Lenssen aan.

Ideaal

In de afgelopen jaren is er gekeken naar verschillende locaties, maar deze plek is volgens Lenssen ideaal. In Geldrop-Mierlo en bij het hotel waar veel voetbalclubs verblijven als ze een trainingskamp hebben op het terrein van Mifano. En daar is Lenssen al een kleine dertig jaar druk in de weer om profclubs te steunen tijdens hun verblijf in Mierlo.

Gratis