Volksuniversiteit is creatief in coronatijd: ‘Zelfs yoga kan wel online’

Voor september ziet het er namelijk nog niet zo gunstig uit wat de besmettingsgraad betreft, maar het nieuwe cursusprogramma is klaar. Mocht er weer een lockdown komen, dan zullen zoveel mogelijk lessen online gegeven worden.

Quote We hebben meer yogacursus­sen. Voor mannen is er zelfs een speciale cursus, omdat die wat minder flexibel kunnen zijn dan vrouwen Bestuurslid Karel Timan, Volksuniversiteit Geldrop ,,Het zou wel heel jammer zijn als we weer zo’n jaar krijgen en onze toevlucht tot online moeten nemen”, zegt bestuurslid Karel Timan. ,,Dat is niet voor alle cursussen mogelijk. Bovendien zijn de meeste van onze cursisten 55-plus. Gezelligheid is een van de hoofdredenen waarom ze de lessen volgen.”

Hoewel net als vorig jaar de taalcursussen dan via Zoom gegeven worden is dat voor een aantal mensen niet aantrekkelijk. ,,Sommige cursisten zijn niet handig met de computer”, vertelt Timan. ,,En als de microfoon of camera niet blijkt te werken, raken ze gefrustreerd. Maar als het niet lukt, krijgen ze hun geld terug.”

Geen stress, want geen diploma's

Coronadreiging of niet, de Volksuniversiteit heeft een gevarieerd cursusprogramma en kiest zelfs voor ‘proeverijen’. ,,Dat zijn kortlopende cursussen en als mensen het leuk vinden, kunnen ze kiezen voor een langere”, legt Timan uit. Die cursussen zijn er op allerlei gebied, van koken tot cultuur en van creativiteit tot gezondheid en talen. ,, De cursussen zijn laagdrempelig en betaalbaar. Geen stress, want diploma’s kun je niet halen”, stelt Timan gerust. ,,Alleen voor de cursus Nederlands voor anderstaligen wordt een certificaat uitgereikt. Dat is een landelijke cursus.”

Nieuw dit jaar is Nirvana Fitness waar iedereen aan kan deelnemen, fit of niet. Het is een mix van eenvoudige pilates en yoga-oefeningen op muziek. ,,We hebben meer yogacursussen. Voor mannen is er zelfs een speciale cursus, omdat die wat minder flexibel kunnen zijn dan vrouwen.”

Yoga misschien dan ook maar online

Bij de kookcursussen is al rekening gehouden met minimaal anderhalve meter afstand. Er kunnen daardoor minder mensen deelnemen. Maar ze zijn er op allerlei gebied en op verschillende niveaus. ,,Rond Kerstmis hebben we een speciale workshop om ideeën voor het kerstdiner op te doen.”

Timan hoopt dat ze de cursussen dit jaar overeind kunnen houden met onder andere voldoende afstand houden en looprichtingen. ,,Maar misschien moeten er behalve de taalcursussen meer dingen online gaan gebeuren, zodat mensen op de bank via hun tablet toch deel kunnen nemen. Yoga en Nirvana Fitness kunnen net als het tv-programma ‘Nederland in Beweging’, online.”

Op 5 september is er een open dag. Mensen kunnen zich aanmelden voor de gratis kennismakingsproeflessen op die dag. Via de website is het al mogelijk om in te schrijven voor een cursus.