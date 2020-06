Vooral Mierlo zwaar getroffen door zondvloed: ‘Ik stond tot mijn oksels in het water toen ik in de berging wilde kijken’

Het epicentrum van de enorme regen- en onweersbui lag in Mierlo en Helmond, zo blijkt uit cijfers van de Veiligheidsregio. In totaal rukte de brandweer woensdagavond 166 keer uit in Zuidoost-Brabant, in bijna de helft van de gevallen (78) ging het om Mierlo. In Helmond werd de brandweer 51 keer op pad gestuurd. Het ging hierbij met name om wateroverlast, laat een woordvoerder weten. ,,Er was weinig wind. Daarom viel er veel regen in het zelfde gebied in Mierlo en Helmond."