Vooralsnog geen geld van gemeente voor herstel molen De Roosdonck in Nuenen

De Roosdonck is meerdere keren door Vincent van Gogh getekend. De molen is daarom een belangrijke trekpleister voor toeristen in Nuenen. De staart van de molen is rot en voor reparatie is ongeveer 45.000 euro nodig. Als de staart is vervangen, kan de molen weer tientallen jaren veilig draaien.

Eigenaar Hennie Merks kreeg van het Molenfonds een grote bijdrage van 31.612 euro en vroeg de gemeente om subsidie van 9000 euro. Ook van het Prins Bernhard Cultuurfonds verwacht Merks nog een bijdrage.

Macht

Wethouder Ralf Stultiëns (W70) legde donderdagavond in de gemeenteraad uit dat hij het verzoek van de eigenaar heeft afgewezen. Nuenen heeft volgens hem geen potje voor subsidie aan rijksmonumenten. ,,We hebben met de eigenaar diverse gesprekken gehad en hem tips gegeven over subsidiemogelijkheden. Wij hebben alles gedaan wat in onze macht ligt maar zelf hebben we geen mogelijkheden om bij te dragen’’, zei hij.