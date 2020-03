Voorlopig geen actie tegen sluipverkeer tussen Eindhoven en Nuenen

EINDHOVEN/NUENEN - Eindhoven gaat op korte termijn niks extra's doen tegen het sluipverkeer ten noorden van de Europalaan. De gemeente wacht met een verdere evaluatie van de huidige situatie tot duidelijk is welke verkeersmaatregelen in de rest van de regio worden getroffen.

De gemeente Eindhoven heeft dat laten weten in een korte verklaring over het resultaat van verkeerstellingen die na de herinrichting zijn uitgevoerd op de Kosmoslaan. In een toelichting zegt een woordvoerder dat het besluit om de evaluatie op te schorten is afgestemd met Nuenen.

De Kosmoslaan in Eindhoven en het Boord in Nuenen zijn een geliefde route voor sluipverkeer dat de drukte op de Europalaan probeert te omzeilen. In de ochtend staat regelmatig file op het Boord en de Soeterbeekseweg in Nuenen tot aan de kruising met de Kosmoslaan in Eindhoven.

Eindhoven en Nuenen beloofden elkaar begin 2018 om maatregelen te treffen. In Eindhoven werd de Kosmoslaan ingericht tot 30 kilometerzone waardoor de verkeersdrukte daar met 12 procent is verminderd.

Afsluiting Boord

Voor Nuenen werd gesproken over een afsluiting van het Boord, maar dat is later afgezwakt van een doseersluis naar drempels. Het enige dat Nuenen tot dusver heeft gerealiseerd is een doorgetrokken streep in de bochten van de weg.

Eindhoven heeft Nuenen verweten dat de afspraken uit 2018 niet zijn nageleefd. Tellingen op de Kosmoslaan werden uitgevoerd om te bekijken of meer actie nodig is.

In Nuenen overheerst het sentiment dat Eindhoven moet zorgen dat de stad goed bereikbaar is via de hoofdroutes. De aanleg van drempels op het Boord ziet de gemeenteraad niet zitten.