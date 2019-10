Voorlopig geen verbouwing van Hofdael in Geldrop

GELDROP - Misschien komt er wel helemaal geen theaterzaal meer in Hofdael. Of misschien wel. Maar dan een zonder binnenmuren en met de sfeer van een knusse huiskamer. Alles kan nog. Maar van een verbouwing op korte termijn is zeker geen sprake.

Dit bleek woensdagavond in een bijeenkomst over de toekomst van het Geldropse sociaal-cultureel centrum. Mensen uit de politiek en Hofdael-gebruikers (onder meer van creatief centrum de Wiele, Volksuniversiteit, Weverijmuseum en het Geldrops Muziekcorps) waren uitgenodigd mee te denken over een uitweg uit de impasse waarin het centrum verkeert.

Voorwaarde

Die impasse ontstond nadat de coalitiepartijen in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad niet instemden met het voorstel van cultuurwethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) om vast te starten met de noodzakelijke verbouwing van het theaterdeel van Hofdael (kosten bijna 8 ton). Een nieuwe theaterzaal en foyer zijn een essentiële voorwaarde voor een betere bedrijfsvoering. Daarover is iedereen het eens.

Maar een raadsmeerderheid wilde toch nog eens nadenken over een manier waarop het centrum uit de rode cijfers kan komen. Jaarlijks gaat er nu meer dan 3 ton gemeentegeld naar Hofdael, terwijl het de bedoeling is dat dat daalt richting ruim 1 ton. En daar ziet het nog niet naar uit.

Nieuw traject

De bijeenkomst van gisteren was volgens Van Otterdijk het startsein voor een nieuw traject waar uiteindelijk ook een nieuw plan voor Hofdael uit moet rollen. Wanneer dat plan er ligt is onduidelijk. ,,Er zal nog veel water door de Dommel stromen voordat het zo ver is", voorspelde de cultuurwethouder. En daarmee is wel duidelijk dat uitvoering van het oorspronkelijke verbouwingsplan op korte termijn niet aan de orde is.

Op de uitkomst wilde Van Otterdijk niet vooruitlopen. ,,Ik ben hier vanavond alleen om te luisteren. Alles is nog open. Misschien komt er een totaal ander plan. Misschien komt er wel helemaal geen theaterzaal en zegt de raad: er zijn al genoeg zalen in de regio”. Uit de ideeënronde met flip-overs en stickers van gisteravond, viel in ieder geval nog niet veel op te maken.

Bibliotheek

Een interessante optie kregen de aanwezigen in ieder geval voorgeschoteld in een presentatie door de cultuurwethouder en gemeentelijk projectleider van Kerkrade. Daar loopt het cultureel centrum sinds de heropening anderhalf jaar geleden als een tierelier. Er is een 'huiskamerconcept’ bedacht waarin theater en bibliotheek één grote ruimte zonder binnenmuren delen. Maar of verhuizing van de Geldropse bieb naar Hofdael een optie zou zijn, is nog maar de vraag: ,,Dan moet er toch nog wel heel wat veranderen in en rond Hofdael", zei bibliotheekdirecteur Luc Pruijn desgevraagd.