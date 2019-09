De keeper is in dit boek de hoofdfiguur. Het team, de trainer en het publiek zijn figuranten. Op humoristische wijze is De Bruyn niet alleen aanwezig op het veld, maar dringt hij ook door in de huiskamer, het gezin en het hoofd van de keeper. ‘Een keeper is een apart figuur in een voetbalteam’, vertelt Renny de Bruyn (71). ‘Ze gedragen, voelen en denken anders dan hun teamgenoten in het veld.’ De Bruyn is zelf keeper geweest en weet waarover hij schrijft, maar is niet alleen op eigen ervaringen afgegaan. Hij heeft zowel professionele als amateurkeepers geïnterviewd.