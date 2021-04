Voormalig NH hotel wordt priklocatie

The Stayy heeft aangeboden om het voormalige restaurant en de bar open te stellen. Het restaurant is bijna een sporthal groot en ziet er instapklaar uit. ,,Tot we een exploitant hebben, staat het restaurant toch leeg”, aldus eigenaresse Evelyn van der Meeren. ,,Of de tafels en stoelen kunnen blijven staan is de vraag, maar in principe zorgen de huisartsen er zelf voor dat de ruimte een verantwoorde priklocatie wordt met bewegwijzering. Wij gaan ervoor zorgen dat de verwarming aan kan, dat de toiletten het doen en dat er koffie gezet kan worden voor de artsen.”

52 bewoners

The Stayy gaat per 1 mei open voor bewoners die er een kamer met eigen douche, toilet en keuken huren. Vrijdag 30 april krijgen de eerste 52 bewoners de sleutel. Daarmee is The Stayy nog lang niet vol. Belangstelling is er wel. ,,Veel mensen willen eerst kijken voor ze huren. In mei gaan we een aantal kijkdagen houden en kunnen woningzoekenden de kamers en faciliteiten bekijken.”