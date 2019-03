Voormalige Rabobank Geldrop wordt Kempenstaete

GELDROP - De bouw van 14 luxe appartementen in het centrum van Geldrop begint over een paar weken. Dat verwacht makelaar Joost Hauser, die de woningen verkoopt.

De appartementen komen in het oude gebouw van de Rabobank. Vanaf het begin van dit jaar is de sloper, nadat het asbest was verwijderd, met groot materieel bezig geweest om de bank ‘af te pellen’. Dikke betonplaten zijn van de gevels en uit tussenwanden gehaald. Wat nu rest is een skelet van betonpalen.

,,Het is een ideaal gebouw om er appartementen in te maken, omdat het pand ruimtes heeft met zulk een grote overspanning met amper pijlers die beperkingen opleggen voor de bouw”, verklaart Hauser. Naar verwachting kan de aannemer in eerste kwartaal van 2020 de bouw met de naam KempenStaete opleveren.

Extra bouwlaag

De eerste activiteiten betreffen de bouw van een extra bouwlaag op het bestaande bouwwerk. Op het gebouw komt dan een spits dak, de Rabobank had een plat dak. Daarna volgen de buitengevels en kozijnen. Elf van de veertien woningen zijn, enkele onder voorbehoud, verkocht. Prijzen variëren tussen drie en zes ton. Op eigen terrein komen 23 parkeerplaatsen. In de kelderverdieping komen ruime bergingen met oppervlakten van 35 tot 56 vierkante meter. De begane grond van het gebouw is bestemd voor winkelruimte. Daarvan is nog niet bekend wie er in komt.