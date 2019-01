Voortaan ook betalen voor parkeren op De Meent in Geldrop

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel klaar voor herinrichting van de Hofstraat en De Meent. In het voorlopig ontwerp is rekening gehouden met aanleg van een tuin bij de gemeentevilla. Door aanleg van die tuin verdwijnen ruim twintig parkeerplaatsen. ,,Uiteindelijk gaan we op De Meent toe naar betaald parkeren”, geeft wethouder Hans van de Laar aan. Het gedeelte waar voor de verbouwing een blauwe zone was wordt als eerste aangepast naar betaald parkeren. Dat moet gebeuren zodra de verbouwing van het gemeentehuis klaar is.