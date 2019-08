Voortaan ook ouderen in de Geldropse speeltuin

GELDROP - Speeltuin de Viking opent vanaf maandag 2 september iedere 14 dagen de poorten voor ouderen. Van 10.00 uur tot 12.00 uur kunnen mensen vanaf 50 jaar elkaar ontmoeten, een wandelingetje maken door de parkachtige speeltuin of een andere activiteit doen. Het entree is gratis en de koffie en thee ook.

,,We willen de speeltuin effectiever gaan gebruiken”, legt Jan Bakker, voorzitter van de stichting speeltuin De Viking uit. ,,Nu is de speeltuin alleen open als de kinderen vrij zijn en dat is zonde.” Behalve een speeltuin is De Viking ook een park met veel banken en een terras waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. ,,Ouderen hebben soms een saai weekend gehad omdat de kinderen niet op bezoek kwamen of ze hebben het juist heel druk gehad met kleinkinderen en willen wat anders doen dan de dagelijkse dingen.”

Even een bakkie doen in de Viking is dan een mooie afwisseling. ,,Vijftigplussers zijn op maandagochtend 2 september om 10.00 uur welkom”, zegt Wies Bakker, een van de vrijwilligers. ,,Maar we verwachten ook mensen die ver in de 80 zijn. De paden zijn geschikt om met een rollator overheen te wandelen.” Ouderen kunnen elkaar ontmoeten en samen dingen doen. ,,Dat kan van alles zijn, van kaarten tot knutselen en van het groen van de speeltuin onderhouden tot een balspel”, vindt Bakker.

Vrijwilligers

Het is niet het hoofddoel, maar stiekem hoopt de stichting er een paar vrijwilligers aan over te houden die helpen. ,,Er zijn nu tien vrijwilligers en die hebben het vooral in het seizoen druk”, zegt Wies Bakker.