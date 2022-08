Voorwerp uit verdachte auto gegooid op A67 bij Geldrop, inzittende aangehouden

Rechterrijstrook dicht

De rechterrijstrook was vanaf de afrit Someren tot aan het knooppunt Leenderheide dicht. Rond 20.05 uur was het voorwerp gevonden en ging de rijstrook weer open. Het is niet duidelijk wat de persoon uit het raam heeft gegooid. Daar wil de politie in het kader van het onderzoek geen uitspraken over doen.