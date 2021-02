Vraagtekens achter zonneparken in Mierlo

GELDROP-MIERLO - Belanden plannen voor twee extra zonneparken in Mierlo voorlopig in de ijskast? Dat is de vraag nu Enexis de gemeente heeft laten weten dat aansluiting op het stroomnet er voorlopig niet inzit.

Daardoor is er voorlopig geen kans om de opgewekte stroom terug te leveren, wat voor zonneparken nu juist vaak broodnodig is om in de groene cijfers te komen. Een tegenvaller dus voor SolarFields en Tomorrow Energy.

Eerstgenoemd bedrijf wil tussen de Broekstraat en de toekomstige wijk Hazenwinkel ruim 6 hectare aan zonnepanelen plaatsen en denkt daarmee aan 1700 huishoudens groene stroom te kunnen leveren. Beide firma’s opperden onder de noemer De Weijer ook een 11 hectare groot zonnepark ten noorden van de A67, goed voor 3400 huishoudens. Ambitieuze plannen die ook in het plaatje van het Geldrop-Mierlose college passen. Het gemeentebestuur wil de komende jaren de weg vrijmaken voor 30 hectare aan zonnepanelen.

Gereserveerd voor zonnepanelen op daken

Enexis tempert nu echter de verwachtingen met de mededeling dat aansluiting op het netwerk voorlopig niet mogelijk is. SolarFields dacht Het Broek nochtans te kunnen aansluiten op een middenstation in Mierlo, terwijl De Weijer rechtstreeks zou aansluiten op hoofdstation Helmond zuid. Daar geldt nu transportschaarste fase 1, wat er in feite op neerkomt dat er nog maar heel weinig capaciteit is voor teruglevering van door zonnepanelen opgewekte energie. Dat beetje ruimte wat nog over is, moet worden gereserveerd voor zonnepanelen op daken. Daarover werd in november een motie aangenomen door Provinciale Staten.

Kabelpoolen met ander park

Dus lijkt het wachten tot er weer capaciteit vrijkomt op Helmond zuid. Tenzij SolarFields met alternatieve ideeën op de proppen komt. Aansluiten op een station met veel capaciteit door te ‘kabelpoolen’ met een ander zonnepark behoort volgens een woordvoerder van de gemeente tot de mogelijkheden, evenals de samenwerking aangaan met een windproject. Of SolarFields zich op deze alternatieven beraadt of de plannen voorlopig op een lager pitje zet, houdt het bedrijf nog voor zich. Ook is nog niet bekend wanneer het college besluit over de plannen.