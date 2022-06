Vrachtwagen met staal kantelt op rotonde naar oprit A67 in Geldrop: afrit blijft uren dicht

Over pad bij Huize Karelstein en boete van 10 gulden; Leo Lenssen heeft na vijftien jaar boek over Mierlose horeca af

MIERLO - Hij is geen kroegtijger, maar Leo Lenssen (84) uit Mierlo is de afgelopen vijftien jaar toch opvallend veel met de horeca in zijn dorp bezig geweest. Hij heeft de historie van Mierlose kroegen, herbergen en brouwerijen in een boek vastgelegd.

23 juni