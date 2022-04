Vragen is plagen en testen is pesten

,,Voor zowel degene met dementie als de mensen in de omgeving is het prettig om gespreksonderwerpen te hebben”, aldus ouderenbegeleidster Inez Lijkema die de lezingen geeft. ,,Mensen met dementie herhalen eindeloos gesprekken. Voor kinderen, kleinkinderen en mantelzorgers is het moeilijk om dat repeterende te doorbreken. Daar komt bij dat de dingen die pas gebeurd zijn het eerst vergeten worden. Langzaam gaat opa of oma terug in de tijd en vooral kleinkinderen kunnen een bezoekje als steeds moeizamer ervaren. Door het boek te gebruiken, kan het gesprek worden omgebogen naar een onderwerp waar opa of oma graag over praat. Bijvoorbeeld uit de tijd dat ze nog hun beroep uitoefenden en de dingen die ze toen meemaakten.”

Bij de tijd

Het Herinnerenboek helpt niet alleen de omgeving, ook degene met dementie. ,,Vaak hebben partners of kinderen de neiging om hun geliefde bij de tijd te houden. Dat doen ze bijvoorbeeld door te vragen wat voor dag het is en iemand met dementie kan de dagen van de week vergeten zijn. Er naar vragen, hoe goed bedoeld ook, is plagen. Het wordt zelfs pesten als de omgeving testvraagjes gaat stellen. Geen antwoord weten veroorzaakt stress en hoe meer rust er is, hoe minder de dementie zich uit. ” Ook als het Herinnerenboek eenmaal gemaakt is en degene met dementie een heel ander verhaal vertelt bij een foto, is het beter en gezelliger om mee te praten.

Komt het zover dat de verzorging thuis niet meer mogelijk is, dan is het Herinnerenboek goud waard. ,,In een verpleegtehuis kunnen verzorgenden het boek gebruiken om contact te maken. Daardoor voelt iemand zich veel sneller op zijn gemak.”

Lezingen en workshops

Omdat steeds meer mensen te maken krijgen met iemand met dementie, organiseert de Geheugenbibliotheek lezingen en workshops voor kinderen, mantelzorgers, partners en begeleiders. ,,In eerste instantie is het belangrijk om dementie te herkennen”, aldus Ellen Kerssemakers van de LEV groep. ,,Een Herinnerenboek is waardevoller als er snel na de diagnose mee begonnen wordt.” Belangstellenden voor de lezingen: Wat is nog normale vergeetachtigheid? en een Herinnerenboek maken kunnen mailen naar geheugenbibliotheek@bibliohteekdommeldal.nl. Voor vragen kan gebeld worden met Ellen Kerssemakers 06-41516453 of 040-2005815.