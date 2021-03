Vragen over coronasteun voor ondernemers Geldrop-Mierlo

Wie het eerst komt...

De voorwaarde die de gemeente stelt, is dat de ondernemer minstens twintig weken gedwongen gesloten is geweest (vanaf 1 maart 2020). Daarbij geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Is de pot leeg, dan vissen ondernemers achter het net. De criteria, zoals bijvoorbeeld het inkomstenverlies, worden door de centrummanagers opgesteld die de pot geld gaan verdelen. Daaraan moeten ondernemers gaan voldoen om de 500 euro extra steun te ontvangen.

De politieke partijen D66 en Samen hebben de centrummanagers gevraagd naar die criteria. Uit het antwoord blijkt dat er een misverstand is ontstaan. De regeling is bedoeld voor alle ondernemers, maar de centrummanagers zijn bezig om alleen de ondernemers in de centra te benaderen. In principe vertegenwoordigen zij ook alleen de centra en niet de ondernemers in bijvoorbeeld het buitengebied of de Coevering.