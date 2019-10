‘Vriendendienst’ aan Geldropse drugsbende kan flinke celstraf kosten

DEN BOSCH - Helpen wat jerrycans in een bestelbusje laden, is dat een vriendendienst of een drugsmisdaad? Het OM zegt: het laatste en vindt het celstraffen van 21 maanden waard. Advocaten pleiten op de laatste dag van de rechtszaak tegen een Geldropse drugsbende om het hardst dat het doodonschuldige klusjes waren.

De bende werkte vanuit een Helmondse tweedehandszaak, en leverde harddrugs of chemicaliën voor labs. De ‘bestellingen’ werden verzorgd vanuit opslagplaatsen her en der in de regio. Dat waren meestens gehuurde loodsen.

Een undercover-agent ging twee maal op pad met een bestelbusje met verborgen camera’s en werd naar Velddriel en het Limburgse Nieuw-Bergen gestuurd. De camera’s zagen dan dat de huurders van de loods hielpen om jerrycans, soms met pallets tegelijk, in te laden.

Klusje

Op de vierde en laatste dag van de rechtszaak kwamen de (door-)verhuurders van de loodsen naar voren. In Velddriel zat Bert P. (62) vast aan een contract dat hij doorschoof naar ene Mo. Januari vorig jaar werd hij gezien terwijl hij met een maat duizend liter mierenzuur inlaadde. Een onschuldig klusje, aldus zijn advocaat. De beelden lieten alleen het laden zien, ze bewezen niet dat P. de jerrycans had opgeslagen, dat hij wist wat er in zat en: hij had niks met de (undercover-)koper geregeld.

Officier van justitie Erna Vrijhoeven wees er op dat Bert P. om hulp was gevraagd via een anoniem telefoontje. “Ieder ander zou vragen waarom hij dat klusje moet uitvoeren. En bovenal: wie dat vraagt”, aldus de officier. De onderhurende ‘Mo’ weet van niks. Dat vond de advocaat dan weer verdacht.

Eenzelfde verhaal kwam van Paul P. (48) uit Nieuw-Bergen. Ook hij laadde zuur in. Ook hij had onderverhuurd aan ‘iemand’. En ook hij wist niet wat hij verlaadde. Daar kon de officier niet bij. Iedereen weer dat ‘blauwe vaten’ bijzonder verdacht zijn. Er zaten stickers op met waarschuwingen. “Dan vraag je toch op zijn minst of je dat zomaar kunt aanpakken”, leek haar.

Quote Moeder een hardwerken­de maar naïeve vrouw die volledig vertrouwde op haar echtgenoot en zich van geen kwaad bewust was. Serra van de Kamp , Advocate

Codenaam

Dertig maanden cel is geëist tegen de vrouw (58) en zoon (33) van een van de vier hoofdverdachten, John van B. die ‘dagelijks drugs en geld door het land reed’. Uit afgeluisterde gesprekken haalde de politie bewijs dat moeder en zoon wisten wat vader deed. Zeker omdat er drie blokken cocaïne in huis lagen waar zij de codenaam (Kroon) van kenden. En er lag zeventig mille in een kelderkast. “Daar kwam moeder nooit”, zei advocate Serra van de Kamp. Volgens haar is moeder een hardwerkende maar naïeve vrouw die volledig vertrouwde op haar echtgenoot. Eenzelfde verweer kwam van de zoon.