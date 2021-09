Vriendenteam 'tAchtste uit Mierlo voetbalt al vijftig jaar samen

MIERLO - ,,Duizenden uren hebben we voetballend doorgebracht op binnen- en buitenlandse velden. Daarbij komt nog een veelvoud aan uren die we nodig hadden om de wedstrijden te bespreken en het verloren vocht weer op peil te brengen.”

Frans van Gerven (72), Jaap Hofstede (76) en Jac Joosten (78) vertellen enthousiast over ‘tAchste’. Een vriendenclub die in 1971 onder de vlag van voetbalvereniging Mifano in Mierlo wekelijks voetbalde en in 1974 ging zaalvoetballen in sporthal de Weijer. ,,Inmiddels voetballen we alleen nog maar in de zaal’, vertelt Van Gerven. ,,We zijn bloedfanatiek! Ook de derde helft gaan we vól in.”

Mifano

Het initiatief van een voetbalploeg, bestaande uit familie en vrienden, gaat vijftig jaar terug, vertelt Joosten. ,,Op mijn verjaardag kwam het idee ter sprake. Niet veel later zijn we met z’n allen, achttien man sterk, gaan voetballen bij Mifano. We waren het achtste team van Mifano.”

De eerste competitie werd gespeeld op 5 september 1971. ,,Die we glansrijk verloren!”, zegt Van Gerven met een schaterlach. ,,En in 1974 zijn we gaan zaalvoetballen in sporthal de Weijer, onder het mom van ‘hoe meer voetbal hoe beter! We noemden onszelf ‘tAchtste.”

Quote We hebben allemaal een voorliefde voor de sport én voor de derde helft Frans van Gerven

Inmiddels voetballen de heren – in de leeftijd om en in de zeventig - alleen nog maar in de zaal. ,,We hebben allemaal een voorliefde voor de sport én voor de derde helft.”

Het blijft echter niet bij voetballen alleen. Er worden complete vakanties georganiseerd. Zo raakte Van Gerven tijdens zijn vakantie in Oostenrijk en een vakantie Italië in gesprek met andere voetballiefhebbers en regelde ‘een partijtje’ voor zijn team.

Joosten: ,,Voordat we het wisten zaten we met z’n allen in de bus om een potje voetbal te spelen tegen een Oostenrijks team en tegen een Italiaans team!”

Zeilboot

Hofstede had in zijn jongere jaren een zeilboot, vertelt hij. ,,Toen ik bemanning nodig had om mijn boot die naar de Middellandse zee te varen, waren er vrijwilligers genoeg. Zodoende volgden er door de jaren heen ook verschillende zeiltripjes met het voetbalteam.”

Tere ere van het 25-jarig jubileum, werd een reis naar het Luxemburgse Vianden georganiseerd. Van Gerven: ,,We hadden van te voren groepjes gemaakt en iedereen moest een voordracht voorbereiden. Daar hebben we een avondvullend programma van gemaakt. En weet je?! De herinneringen aan die reis worden met de jaren mooier.”

Medicijnman/rechtsbuiten

Eén van de leden creëerde voor iedere speler een persoonlijk visitekaartje. Van Gerven was werkzaam als huisarts en zodoende stond er op zijn kaartje ‘medicijnman / rechtsbuiten’. Op het kaartje van Jaap Hofstede, staat manager ontwikkelingshulp / linksbuiten. ,,Ik was werkzaam als projectontwikkelaar”, zegt hij met een grijns.

De heren hebben zelfs een eigen clublied, dat tijdens hun uitstapjes regelmatig gescandeerd wordt. Hofstede: ,,De tekst is op een oud Duits wijsje gemaakt en gaat als volgt: ‘Staan we eenmaal in de wei, dan zijn we allen blij. Dan laat die bal maar rollen, wij gaan er achteraan. Wiedewiedewiet naar voren. Juchheisasa, juchheisasa. Kijkt uit! ‘tAchtste gaat weer scoren!”

Ook dieptepunten

Naast vele hoogtepunten, kennen de voetbalheren ook dieptepunten. ,,Enkele leden van onze groep zijn overleden. En ja, dat is pijnlijk en verdrietig”, zegt Joosten. ,,Maar het gebeurt en hoe ouder we worden, hoe meer we ermee te maken krijgen.”

Van Gerven vult aan: ,,Er komt een tijd dat onze voetbalploeg opgeheven zal worden. Omdat het fysiek niet meer gaat of wanneer we geen spelers genoeg hebben. Toch ben ik ervan overtuigd dat onze derde helft nog vele jaren zal blijven bestaan.”