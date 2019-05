Vrijspraak na Geldropse ripdeal

DEN BOSCH Iemand bewerken met een samoerai-zwaard is zonder meer een poging doodslag. Een man uit Geldrop komt er toch mee weg: hij was slachtoffer van een rip-deal. Die handel moet hem wel ruim een jaar cel kosten, vindt het OM.

Toen de Geldropse politie augustus vorig jaar afging op een melding van een gewonde man in een huis, trof ze heel wat meer. Want her er der verspreid lagen in pakken, zakken en tassen een halve kilo hasj, ruim vijf kilo wiet, een half onsje cocaïne, zo’n 1300 pillen en een kilo mdma. Plus wapens als een boksbeugel, pepperspray en een pistool. De bewoner, Freek S. (31) en zijn vriendin stonden er hevig ontdaan bij.

Voor de officier van justitie was het geen grote vraag wat er zich had afgespeeld. Freek verdiende er een beetje bij door wat hennep te dealen. ‘En nu wilde hij doorstoten naar de ere-divisie’. Er was een flinke deal afgesproken. Toen de kopers eenmaal binnen waren, trokken ze, volgens Freek, het pistool. Hij kreeg klappen en moest op de grond gaan liggen. De mannen zochten de drugs -hij had alleen een proefpakketje op tafel gelegd- en draaiden zich Daardoor kon Freek opspringen en een zwaard van de muur grissen. Zijn aanvaller probeerde het af te pakken maar sneed zich daarmee lelijk in zijn handen. Freek sloeg toen toe, op borst en buik. De twee vluchtten, maar de gewonde man (22) was al snel opgepakt. Zijn maat later ook.

Kleine jongens

Zonder meer een poging doodslag, zwaaien met zo’n vlijmscherp wapen, vond de officier. Hij legde het echter niet ten laste. De aanvallers zijn ‘bekenden’ van de politie en geen kleine jongens in die wereld. Als deze mannen met een pistool zwaaien, is het serieus. Dus Freek had recht zich te verdedigen. Het verhaal van de aanvallers dat juist Freek met het pistool kwam en de twee wilde beroven, gaat er bij de officier van justitie niet in. Zij zullen later dit jaar moeten voorkomen.