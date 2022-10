Vrijwilligers ‘Anna’ overdonderd door waarderingsspeld: goud waard in tijden van corona en personeelstekort

In totaal zijn er vijfhonderd vrijwilligers. Voor degenen die langer dan 12,5 jaar aan het Anna verbonden zijn, was er ook nog een aanvullende broche.

,,Super”, reageert Anita Donkers nog overdonderd nadat ze de speld kreeg opgespeld door burgemeester Jos van Bree. Dan breekt een brede glimlach door. ,,Dit is echt een verrassing.” Donkers is vrijwillig telefoniste en zorgt dat patiënten een vrijwilliger als begeleider krijgen om naar een onderzoek of behandeling te gaan. In principe is ze vier uur per week in het ‘Anna’. ,,Maar als het nodig is, kom ik vaker. Tijdens coronatijd was ik er soms vier keer in de week.”

En dat is precies de reden dat de cliëntenraad vond dat de vrijwilligers waardering verdienen. ,,De zorg heeft een bonus gekregen na de coronaperiode”, legt voorzitter Jeanne Driessen van de cliëntenraad uit. ,,Terecht. Maar de vrijwilligers hebben zich ook op bijzondere wijze ingezet. En nou weer. Nu er een tekort is aan zorgpersoneel en er veel ziekteverzuim is, zijn de vrijwilligers heel belangrijk. Vrijwilligers zijn bescheiden mensen die veel doen. We willen laten zien dat we het waarderen.”

Bestuurslid Jan Smeets vult aan: ,,Vrijwilligers werden altijd al onderbelicht, maar in coronatijd helemaal. Ze dragen veel bij aan de gastvrijheid die het ‘Anna’ wil uitstralen en helpen patiënten door een spannende periode heen, een opname of verblijf in het ziekenhuis. Ze staan heel dicht bij de patiënten en hun naasten.” De cliëntenraad is van plan om een jaarlijkse een waarderingsprijs uit te reiken.

Aanvullende broche

Het bestuur van het Anna Ziekenhuis droeg bij aan de waardering door vrijwilligers die langer dan 12,5 jaar hun werk doen een aanvullende broche op de speld te geven. Voorzitter van de raad van bestuur, Thea Sijbesma en Jos van Bree reikten de speld en/of broche uit aan de honderd aanwezige vrijwilligers op de vrijwilligersdag.

Vrijwilliger Kees Veldhoen krijgt de broche van burgemeester Jos van Bree.

Kees Veldhoen kreeg als eerste, behalve de speld, ook de broche, als langst werkende vrijwilliger (zestien jaar). ,,Ik doe het uit maatschappelijke betrokkenheid”, vertelt hij. ,,Ik zorg voor een beetje gezelligheid.”

Lievevrouwebedstro als inspiratie

De speld en broche zijn ontworpen door Denise van der Sar. ,,Het ontwerp is geïnspireerd op de bloem van het kruid Lievevrouwebedstro. De heilige Anna, waar het ziekenhuis zijn naam aan ontleent, is de moeder van Maria. Zij hielp Maria, die volgens de legende als baby niet kon slapen, met een kruidenbuiltje met Lievevrouwebedstro.

Broche met speld.

De legende past perfect bij vrijwilligerswerk. Ik heb een flinke speld ontworpen en ik hoop dat de vrijwilligers die gaan dragen. Het kan een aanleiding zijn om over hun werk te praten met anderen, zodat hun werk ook bij de buitenwereld bekend wordt.” Vanwege eventuele allergieën is de speld gemaakt van roestvrijstaal. ,,Deze kan bij wijze van spreken in de afwasmachine”, grapt Van der Sar.