Vrijwilligers kinderboerderij Geldrop missen de dieren, en andersom

GELDROP - Voor de tachtig vrijwilligers die hun vaste dagdeel op de kinderboerderij werken, is het moeilijk dat de Kasteel Kinderboerderij in Geldrop is gesloten vanwege het coronavirus. Maar ook de dieren missen de drukte en de mensen.

,,Er zijn vrijwilligers die iedere dag bellen”, aldus Monique Peeman (56), beheerder van de kinderboerderij. ,,De eerste week hadden ze huilbuien, nu klinken ze down en ongelukkig. Dat gaat me aan het hart. We hebben hier een hecht team en behalve de dieren en hun werk missen onze vrijwilligers ook hun collega’s. En wij missen hen ook.”

Vrijwilligers met beperking

Het enige dat het voor Peeman en assistent-beheerder Mirjam Veenstra (29) draaglijk maakt, is dat ze zelf buiten aan de slag zijn. Veel van de vrijwilligers hebben een beperking en mogen van de instelling waar ze verblijven niet komen. Anderen, vaak oudere dames en heren, hebben er zelf voor gekozen om hun werkzaamheden op de kinderboerderij voorlopig op te geven. De vrijwilligers van de knuffeldienst hebben niets te doen. ,,De knuffeldienst gaat normaal met cavia’s en andere tamme dieren naar demente bejaarden”, vertelt Veenstra.

Aan het gedrag van de dieren is te merken dat ze de vrijwilligers en kinderen ook missen. ,,Vooral de geiten missen de aandacht”, merkt Peeman. ,,Ik word bedolven onder geiten als ik in de wei kom. En de kippen stormen naar het gaas als er iemand in de buurt komt.” Met de ezels worden minder activiteiten gedaan, anders staan ze regelmatig voor de ezelwagen of lopen een rondje met vrijwilligers, nu is daar geen tijd voor. ,,Het is aan hun conditie al te merken”, merkt Peeman op. De schapen vinden het prima en de varkens en konijnen laten niet merken wat ze ervan vinden.

Een van de geluksvogels

De kinderboerderij wordt nu verzorgd door een klein, ervaren team. Danielle Verbeek (38) is een van de weinige geluksvogels die een paar dagdelen op de kinderboerderij helpt tijdens de crisis. Ze heeft een vorm van autisme en verzorgt al bijna vijftien jaar de dieren. ,,Sinds twee jaar werk ik ook drie dagen bij Albert Heijn”, vertelt ze. ,,Zonder de kinderboerderij was het me nooit gelukt om werk te krijgen.”

Peeman en Veenstra zijn aan het bedenken hoe ze met 1,5 meter afstand toch open kunnen. ,,Misschien kunnen we een kleine groep binnenlaten, die van tevoren gereserveerd heeft en ieder uur de groep wisselen.” De winkel kan zeker niet open. ,,Binnen is te weinig plaats, maar we zouden buiten een tafel met een scherm kunnen plaatsen.”