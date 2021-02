Vrijwilligers maken onmogelijke dromen waar

,,We proberen een wens die niet door de ouders vervuld kan worden waar te maken’’, vertelt Veronique van Loon (67). ,,En dan ook nog iets waar het hele gezin bij betrokken kan worden, want alle gezinsleden hebben het zwaar. Tot de opa’s en oma’s toe, die vaak als opvang fungeren voor de broers en zusjes als de ouders in het ziekenhuis zijn.’’

Van Loon gaat naar de gezinnen toe en praat met het zieke kind om te achterhalen wat de liefste wens is. Zij is een wenshaler. ,,Soms duurt het even voor het kind begint te vertellen wat het wil. De ziekte lijkt toekomstdromen onmogelijk te maken. Het is de kunst om dan geen ideeën aan te reiken. Hun lievelingskleur, favoriete speelgoed of vervoermiddel, een dier dat ze speciaal vinden of iemand die ze bewonderen zet hen vaak op het spoor. Al die dingen zet ik in een verslag en de wensvervuller gaat daarmee aan de slag.’’

Eenhoorn

Een van de wensen die haar is bijgebleven, kwam van een meisje dat graag een eenhoorn wilde zien. ,,Een schimmel werd voorzien van een hoorn. Het wenskind was nog jong genoeg om de vermomming van het paard niet te doorzien en ze vond het fantastisch.’’

Een andere wens kwam van een jongeman die een autocoureur van de Formule 1 wilde ontmoeten. De jongeman is op een brancard met een privévliegtuig van een zakenman die ook de piloot en copiloot ter beschikking stelde naar een racecircuit gebracht.

,,Dit is zo’n voorbeeld van de ongelofelijke medewerking die we krijgen van bedrijven, privépersonen en organisaties’’, vindt Marion Coolen (62) die wensvervuller is. ,,Zo is een jongen die graag een boef wilde vangen een hele dag met de politie op stap geweest. Met loeiende sirenes hebben ze een vermomde agent opgepakt die zich tussen de struiken had verstopt en in de gevangenis gegooid. Helaas was de enige cel waarover het bureau beschikte op dat moment bezet, maar hij heeft vingerafdrukken af mogen nemen en een geweldige dag gehad met de agenten.’’

Traan wegpinken

Een kleuter die graag militair wilde worden, heeft in pak gemarcheerd met een peloton. ,,Alle militairen moesten een traan wegpinken.’’ Bekende Nederlanders ontmoeten, is ook vaak een kinderwens. ,,De kinderen mogen een concert bijwonen en krijgen daarna een handtekening van hun idool. Vooral K3 is hot en die meiden zijn hartstikke leuk met de wenskinderen.’’

Zowel Van Loon als Coolen is na 25 jaar nog niet van plan om te stoppen. ,,Die twinkeling in de ogen van het kind is onbetaalbaar’’, vindt van Loon. Voor Coolen is het de inspiratie. ,,Iedere wens is een uitdaging. En het hele gezin heeft een geweldige dag waardoor ze weer even vooruit kunnen.’’

De kinderen van 3 tot 18 jaar worden aangemeld door het ziekenhuis of door maatschappelijk werk. Na overleg met de ouders gaan de vrijwilligers aan het werk. Omdat stichting Make-A-Wish een wereldwijde organisatie is, kunnen ook wensen als een safaritocht of een bezoek aan een wereldstad waargemaakt worden. Bijna alles is mogelijk.