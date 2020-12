Vrijwilligers voedselbank in Geldrop verkleumen in te kleine tent; gemeente grijpt eindelijk in

,,Eten is het probleem niet -behalve fruit en zuivel dan-”, zegt voedselbank-voorzitter Marianne Hoevenaars, maar verder dus eigenlijk alles, zo blijkt uit haar relaas: de ruimte waarin de voedselbank is gevestigd is veel te klein - zeker sinds de 1,5 meter regel geldt- , er zijn te weinig vrijwilligers, er is te weinig koel-vriescapaciteit en opslagruimte en de huidige situatie is afgekeurd door de inspectie in opdracht van de Voedsel- en Warenautoriteit.

Onlangs kwam de penibele situatie van de voedselbank aan de orde in de gemeentepolitiek. D66-raadslid Ton van Happen luidde de noodklok en gaf aan dat de situatie zo ernstig is dat zo’n 95 voedselbank-klanten uit Geldrop, Mierlo en Heeze op korte termijn mogelijk niet meer terecht kunnen bij het pand achter kringloopwinkel ‘t Goed in Geldrop.

Quote We zijn allemaal verkouden en we hebben ook al een keer schimmel in de tent gehad. Deze situatie nekt ons nog als het zo doorgaat Marianne Hoevenaars

Gevraagd om nou eens uit te leggen wat er precies aan de hand is, rollen woorden van ongerustheid en spanning als een tsunami uit Marianne Hoevenaars’ mond. ,,Het is geen doen meer hier. We zijn nog maar met tien vrijwilligers,van wie de helft werkweken van zes dagen maakt. En er komen steeds meer cliënten. We rijden doorlopend heen en weer met producten die we her en der in verschillende koelingen, vriezers en opslag hebben liggen. In de tent die we vanwege plaatsgebrek hebben neergezet en waar we de pakketten uitgeven is het ijskoud en vochtig. We zijn allemaal verkouden en we hebben ook al een keer schimmel in de tent gehad. Deze situatie nekt ons nog als het zo doorgaat”.

Ultimatum inspectie al paar keer opgeschoven

Hoevenaars klopte al een paar keer voor hulp bij de gemeente aan. Maar gemeenteljke molens malen langzaam. Daarom was ze eigenlijk wel blij met het oordeel en het ultimatum van de inspecteur. Maar een oplossing vanuit de gemeente bleef uit. Gelukkig werd het ultimatum een paar keer opgeschoven. Hoevenaars hoopt dat de inspectie nog een keer over het hart wil strijken nu er licht is aan het einde van de tunnel.

Dat licht wordt veroorzaakt door de toezegging van wethouder Peter Looijmans (DGG, armoedebeleid). Hij zal maandag aan de gemeenteraad voorstellen om per direct 75.000 euro te investeren in de aanschaf en bouw van een nissenhut tegen de zijmuur van de voedselbank. En als die ruimte er eenmaal is (waarschijnlijk in januari), heeft de koepel van Nederlandse Voedselbanken al toegezegd dat er een grote koel/vriescombinatie komt. De raad gaat zeker instemmen met het voorstel, want dat bleek eerder al toen de situatie op initiatief van D66 besproken werd.

Op zoek naar permanente oplossing

De oplossing met de nissenhut is tijdelijk. Voor drie jaar met een optie voor nog eens twee jaar. ,,In de tussentijd gaan we samen met de Voedselbank op zoek naar een permanente oplossing op een andere plek”, belooft de wethouder. Marianne Hoevenaars is blij, en wil niet te lang stil staan bij hoe het komt dat het zo lang bij de gemeente bleef liggen. ,,In ieder geval is er nu uitzicht op een oplossing en ga ik hard werken aan een plan van aanpak voor de tussenliggende periode”.