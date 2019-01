Vrijwilligersproject voor mensen met dementie in Geldrop: ontroerende momenten die er toe doen

Er was eigenlijk geen contact meer mogelijk met de bewoonster. Ze sprak niet, ze keek niemand meer aan. Toch nam haar vrijwilligster tijdens het wekelijks bezoekje altijd haar hand in de hare. En zo zat ze dan een beetje tegen haar aan te kletsen, of een liedje te zingen. Nooit merkte ze of haar aanwezigheid doordrong. Totdat er een keer twee nieuwe vrijwilligsters bij hen kwamen zitten. Op dat moment duwde de oude vrouw de hand bruusk van zich af. Maar even later greep ze die toch. En toen murmelde ze: ,,Maar jij bent van mij.”