Vrolijk gekwetter onder Dorus’ dakgoot in Geldrop

Pv­dA-raads­lid Theo Albers uit Nuenen stopt, opvolger nog niet bekend

12:41 NUENEN - Het Nuenense PvdA-raadslid Theo Albers stopt omdat hij verhuist naar Deurne. Donderdagavond is in de gemeenteraadsvergadering afscheid genomen van de PvdA’er. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Mogelijk keert voormalig fractievoorzitter Frank Huijink terug in de gemeenteraad.