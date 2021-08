Vrouw ernstig gewond nadat ze met scooter tegen bouwcontainer botst in Nuenen

INGEZONDEN OPINIE Afghanis­tan kind van rekening van internatio­na­le bemoei­zucht; Morele plicht tegenover lokaal personeel

16 augustus GELDROP - Sinds de VS en de NAVO en dus ook Nederland tot het besef kwamen dat met hun inzet en inspanningen in Afghanistan geen eer was te behalen, trokken zij hun handen ervan af en verdwenen schielijk van het toneel.