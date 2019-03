Vrouw slachtoffer geworden van antihomo-geweld tijdens carnaval in Mierlo

De vrouw is nog altijd zwaar ontdaan door de gebeurtenissen. De linkerzijde van haar lichaam is gekneusd door de mishandeling en ze kan haar linkerbeen niet zelfstandig optillen. De mentale schade is groot. Afgelopen week was ze nog niet in staat om weer te werken. Uit angst voor represailles en strafvermindering voor de dader door te veel media-aandacht wil ze haar identiteit niet prijsgeven of het verhaal toelichten. Wel bevestigt ze de feiten uit de aangifte die in het bezit is van het ED.