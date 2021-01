Vuurwerkbom in Geldrop opgeruimd

Het projectiel werd vroeg in de middag gevonden in het bos vlakbij de Geldropse wijk. De vinder overhandigde de bom aan de politie die in de wijk aanwezig was. Om alle risico’s uit te sluiten schakelden zij vervolgens het Team Explosieven Verkenning van de politie in. Uiteindelijk moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) er aan te pas komen om de risico’s juist in te schatten.