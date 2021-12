Vuurwerkoverlast in Geldrop wordt minder gemeld: ‘Het helpt toch niet’

GELDROP-MIERLO Het lijkt misschien alsof mensen in Geldrop minder last hebben van illegale vuurwerkknallen dan vorig jaar. Er zijn namelijk minder meldingen binnengekomen bij gemeente en politie. Maar dat zegt niks: ,,Mensen doen minder aangifte. Ze denken dat het toch niet helpt", aldus de Geldrop-Mierlose burgemeester.

Jos van Bree, burgemeester van Geldrop-Mierlo, zei dit maandagavond in een vergadering van de gemeenteraad. Het was oppositiepartijen PvdA en GroenLinks opgevallen dat er nu alweer veel geknald wordt in vier Geldropse wijken: de Coevering, Genoenhuis, Braakhuizen-Zud en het centrum. Volgens de partijen zijn het vooral pubers die illegaal vuurwerk afsteken.

De partijen wilden van de burgemeester weten of hij gaat optreden. Bijvoorbeeld door boa's meer te laten controleren en hogere boetes uit te delen. En ze vroegen of de ervaren overlast zich ook vertaalt in het aantal meldingen. Maar dat laatste is dus niet het geval. ,,Tot nu toe zijn er in december zelfs veel minder meldingen gedaan dan vorig jaar", aldus Van Bree. En dat zegt dus volgens hem vooral iets over de afnemende bereidheid om aangifte te doen.

Geen prioriteit bij politie

Verder zei Van Bree zei dat hij niet veel kan doen. Het controleren op illegaal vuurwerk afsteken heeft bij de politie niet de prioriteit. En over de hoogte van boetes heeft een gemeente niks te zeggen. Dat wordt landelijk bepaald.

Over de inzet van boa's zei de burgemeester dat bij de verdeling van de tijd over de boa-taken is bepaald dat er in totaal 40 uur naar de vuurwerkcontroles gaat. Daarbij werken boa's zelden na 18 uur (2 avonden per maand) en is hun inzet vooral preventief bedoeld: doordat ze zichtbaar aanwezig zijn, gedragen mensen zich beter.

Die verdeling van de boa-uren is wél iets waar de gemeenteraad zelf over gaat, zo zei Van Bree. Daarom kwam de PvdA met de suggestie om de boa's dan maar minder preventief en vaker controlerend in te zetten. GroenLinks wil ook dat de gemeenteraad gaat praten over een gemeentelijke vuurwerkshow volgend jaar met oud en nieuw en een algeheel vuurwerkverbod.

Gemeentelijke vuurwerkshow kost extra geld

De burgemeester stelde voor om beide onderwerpen medio volgend jaar te bespreken. Als er dan nog geen nieuw landelijk vuurwerkverbod is aangekondigd tenminste. Hij wees er wel op dat de gemeenteraad voor een gemeentelijke vuurwerkshow (al dan niet met drones en laser) extra geld opzij moet zetten. En dat wat hem betreft het initiatief voor zo'n evenement vanuit de bevolking of vanuit verenigingen moet komen: ,,En dan sluiten we graag aan", aldus Van Bree. En natuurlijk moet de coronasituatie zoiets ook toelaten.