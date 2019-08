VVD-fractievoorzitter Nuenen vertrekt

NUENEN - De Nuenense VVD-fractievoorzitter Gaby Scholder legt haar functie op 31 oktober neer. Ze gaat zich volledig toeleggen op haar werk voor de VVD in Provinciale Staten. Scholder heeft haar besluit donderdagavond toegelicht aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Ook de overige raadsleden zijn vervolgens geïnformeerd.

De Nuenense kreeg plek twaalf op de kandidatenlijst van de VVD voor de provinciale verkiezingen in maart. Door de verkiezingsoverwinning van de VVD en coalitiedeelname kreeg ze tot haar eigen verbazing een plekje in de Brabantse politiek. ,,Het is misschien naïef maar ik heb eigenlijk niet direct gedacht dat het kon gebeuren’’, blikt Scholder terug.

Onderschat

En hoewel de VVD in Brabant geen voorstander is, wilde Scholder haar functies in de gemeente en provincie proberen te combineren. Een paar maanden later is ze echter tot de conclusie gekomen dat de combinatie lastiger is dan gedacht. ,,Het valt reuze niet mee. Ik heb dat onderschat’’, erkent ze.

Eer

Spijt van haar kandidatuur voor Provinciale Staten heeft ze niet. ,,Het is een mooie stap en een hele eer.’’

Op de achtergrond blijft ze wel betrokken bij de VVD-gemeenteraadsfractie in Nuenen.

Scholder (68) zit sinds 2014 in de Nuenense gemeenteraad. Door het plotselinge vertrek van Chris Eeuwhorst werd ze in 2017 fractievoorzitter. Met Scholder als lijsttrekker haalde de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 drie zetels. De partij is in Nuenen de grootste oppositiepartij.