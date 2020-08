VVD in Geldrop-Mierlo wil houten vleermuizenhotels

Een vleermuizenhotel is iets anders dan een vleermuizenkast. Het is een hoge overdekte uitkijktoren waar de vleermuizen in grote groepen kunnen nestelen en verblijven. De VVD veronderstelt dat in het Dommeldal of in de omgeving van het Eindhovens Kanaal geschikte plaatsen zijn. Een woordvoerder van de IVN geeft aan dat een hotel alleen een oplossing is als ze op een plek worden gebouwd waar vleermuizen voldoende voedsel kunnen vinden. Er zijn hotels waar vleermuizen graag verblijven, zoals in fruitboomgaarden.