VVD, PvdA en D66 willen meer supers in Geldrop

GELDROP - Aan het Jozefplein in de Geldropse wijk Braakhuizen-zuid moet een supermarkt kunnen blijven als de Aldi er zou vertrekken. VVD, PvdA en D66 gaan daarover een motie indienen in de gemeenteraadsvergadering van maandag.

In de wijk Braakhuizen-zuid is afgelopen weken een petitie rondgegaan voor behoud van een super op die plek. Die is volgens de inwoners van groot belang voor de leefbaarheid in de wijk. Bij de raadvergadering van maandag bieden Braakhuizers die massaal ondertekende petitie aan.

De kwestie is actueel geworden nu het er op lijkt dat Aldi de wijk gaat verlaten. Het concern vindt de ligging ongunstig en het aantal parkeerplekken gering. Het college van B en W is volgens de indieners van de motie van plan de supermarktbestemming aan het Jozefplein te schrappen als Aldi vertrekt. En daar zijn in ieder geval VVD, PvdA en D66 het niet mee eens.

Het college beroept zich op een beleidsplan uit 2015 waarin de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft besloten om in Geldrop maximaal 7 supers toe te staan en die zoveel mogelijk in de buurt van het centrum te plannen. Lidl gaat verhuizen van de Coevering naar de Wielewaal. Als op de plek van de Lidl in de Coevering weer een super komt (en dat wil de hele gemeenteraad) én er een super aan het Jozefplein blijft, komt het totaal aantal supermarkten op 8. Dat moet kunnen, vinden veel raadsleden, omdat Mierlo inmiddels ook 4 supers heeft in plaats van de 3 die in het beleidsplan van 2015 staan.

In de motie staat ook dat het college van B en W moet gaan overleggen met bewoners en Aldi over mogelijkheden het aantal parkeerplekken te vergroten.