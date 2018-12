VVD: steun aan voetbalmuseum Mierlo niet uit te leggen

Maik Barten, fractielid van de VVD in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, heeft kritische vragen gesteld aan het college van B en W over de eenmalige subsidie voor een voetbalmuseum in Hotel HUP (voormalig hotel De Brug) in Mierlo.

Enthousiasme

Volgende week is het aan de gemeenteraad om al dan niet in te stemmen met het B en W-plan om 30.000 euro bij te dragen aan de oprichting van het museum. Onlangs kwam het voornemen al aan de orde in de vergadering van een raadscommissie. Daarbij bleek dat er breed enthousiasme is over het plan om de voetbalspullencollectie van Mierlonaar Jos Lenssen onder te brengen in het Hotel HUP.

Kanttekeningen

Maar ook toen al had de VVD kanttekeningen. Het college wees er op dat het Mierlose hotel veruit de grootste jaarlijkse bijdrage levert aan de pot toeristenbelasting (in totaal 80.000 euro) en dat ze daar nu dus eenmalig 30.000 euro uit 'terug krijgen'. ,,Dat vinden wij een vreemde redenatie die niet uit te leggen is aan onze burgers", aldus Barten.

Opel

Daar komt nog bij dat in het stuk dat de gemeenteraadsleden van B en W ontvingen staat dat het voetbalmuseum er zonder die 30.000 euro niet komt. Maar in een interview in huis-aan-huis-blad Middenstandsbelangen zegt verzamelaar Lenssen dat het museum er hoe dan ook komt, maar dat het aan de gemeenteraad is om te bepalen of dat een Opel of een Rolls-Roys wordt.