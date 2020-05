VVD wil toiletwagens en hand-was-punten in centra Geldrop en Mierlo

GELDROP-MIERLO - Als terrasgasten zich niet houden aan de coronaregels moet een eventuele boete niet naar de uitbater, maar naar de overtreder zelf. Verder is het fijn als er toiletwagens in de centra van Geldrop en Mierlo komen.

De Geldrop-Mierlose VVD heeft onlangs online-bijeenkomsten gehouden met lokale ondernemers om te horen welke vragen en onzekerheden er leven als het gaat over corona-regels. Daarbij bleek dat er vooral ongerustheid is over manier waarop de gemeente die regels gaat handhaven. Verder kwamen er ook suggesties. Bijvoorbeeld die over toiletwagens voor terrasgasten op het Molenplein in Mierlo en het Horecaplein in Geldrop.

Naar aanleiding van die online-bijeenkomsten heeft de VVD de vragen en wensen van de ondernemers op een rijtje gezet en naar het college van B en W gestuurd. In de brief vraagt de partij om een snel antwoord, want op maandag 1 juni mag de horeca weer klanten ontvangen mits de corona-regels nageleefd worden.

Horeca-ondernemer wil niet de pineut zijn

Horeca-ondernemers zijn er ongerust over dat hun klanten die regels overtreden, maar dat zij zelf vervolgens de pineut zijn. Dat de ondernemer er wel voor zorgt dat de stoelen rond een tafeltje 1,5 meter af staan van de stoelen rond het volgende tafeltje, maar dat mensen er mee gaan schuiven. En bij elkaar aan tafel gaan zitten. Of dat een gezelschapje rond een tafel zegt tot 1 huishouden of gezin te horen, maar dat bij controle door een handhaver blijkt dat dit niet waar is. Ook de VVD vindt dat in deze voorbeelden de boete niet naar de uitbater moet, maar naar de overtreders.

Wensen leven er ook onder ondernemers. Zo zouden ze graag zien dat in het centrum van Geldrop looproutes worden ingevoerd. En dat de gemeente meedenkt over het reguleren van mensenmassa's om zoveel mogelijk de piekmomenten bij winkels en in de winkelstraten te voorkomen.

Slinger-rij op Mierlo's Molenplein

In Mierlo leidt zo'n piekmoment nu al tot problemen. De drukte bij de bloemenkraam veroorzaakt regelmatig een lang rij van mensen op 1.5 meter afstand van elkaar. Die rij slingert het Molenplein op, waar dan in het weekend dus minder geparkeerd kan worden.