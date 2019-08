VVV-gids: Gelinkt aan Nuenen en Van Gogh

Het is een komen en gaan van mensen van allerlei nationaliteiten in het Vincentre. Ze komen voor het museum, de Van Gogh-memorabilia in het winkeltje, drinken een kop koffie of wachten op de gids die ze gaat rondleiden in het Van Gogh openluchtmuseum. Theo Schafrat (61) is deze zondagmiddag een van de vier vrijwilligers. Hij was al gids vóór het Vincentre in 2010 de deuren opende. ,,Van Gogh-kenner Ton de Brouwer deed in Rond de Linde een oproep. Hij zocht mensen om het toenmalige Van Goghdocumentatiecentrum open te houden en er meer van maken. Dat leek me wel iets. Ik hou van kunst en ik heb een link met Van Gogh."

Die link zit als volgt. Als Vincent van Gogh in december 1883 naar Nuenen komt en bij zijn ouders gaat wonen, is dat niet voor lang. Al na een aantal maanden richt hij zijn atelier in in het huis van koster Schafrat en schildert er de Aardappeleters. Later gaat hij er ook slapen. ,,Ik vertel dit altijd, bezoekers denken dat Van Gogh twee jaar op de Berg woonde, maar een groot deel van zijn Nuenense tijd woonde hij in het huis van mijn overgrootouders. Dat is familietrots."

De foto's van overgrootvader Johannes Schafrat overgrootmoeder Adriana van Eerd hangen boven in het Vincentre. De naam Schafrat is in Nuenen nu vooral bekend vanwege het café aan het Park dat Schafrath heet. Dus met een h erachter. ,,Tja,'' zegt Theo ,,die h. De schrijfwijze is nogal eens veranderd. De opa van Johannes kwam vanuit Duitsland en schreef zijn naam zelfs met dubbel ff, Schaffrath dus."

Een Van Gogh thuis?

In het gastenboek staan enthousiaste bedankjes in vele talen. ,,Ze zijn blij met het museum, maar volgens mij ook met ons, de vrijwilligers en hoe gemoedelijk het er aan toe gaat. Ik merk dat mensen dat prettig vinden. In het verleden gaf ik rondleidingen, maar momenteel ben ik vaker binnen. Gids zijn wordt professioneler. Je krijgt nu zelfs een opleiding, dat was in het begin niet. Het moet voor mij simpel blijven. Ik hou er van met mensen te kletsen, beetje slap te zeveren. Ik gids het liefst in 't Nuenens."

Hij voegt de daad bij het woord, heet mensen welkom, vraagt of hij kan helpen, verkoopt kaartjes, rekent Van Gogh-snuisterijen af, wijst de weg en legt uit. Dan herkent een bezoeker zijn naam op zijn naamplaatje. ,,De naam van de koster" klinkt het verrukt en niet voor de eerste keer vertelt Theo Schafrat het verhaal van zijn voorouders.